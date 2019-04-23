US Navy bestellt weitere E-2D Hawkeye

E-2D Advanced Hawkeye (Foto: US Navy)

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat Northrop Grumman einen Auftrag für die Lieferung von vierundzwanzig weiteren E-2D Advanced Hawkeye erteilt.

Die vierundzwanzig neu bestellten trägergestützten Frühwarn- und Kommandoflugzeuge sollen bis im August 2026 an die US Navy ausgeliefert werden. Der neue Auftrag für die Produktionslose 7 bis 11 hat laut einer Pressemeldung des Pentagon einen Festwert von 3,169 Millionen US Dollar.

E-2D Advanced Hawkeye (Foto: US Navy)

Die Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye ist eine komplett neu überarbeitet Version der fliegenden Einsatzzentrale bei den Flugzeugträgerverbänden der US-Navy. Die alten E-2C Maschinen werden seit 2017 mit den neuen E-2D ersetzt. Die US-Navy will im Endausbaustadium 75 E-2D im Dienst haben. Northrop Grumman hat bisher 37 E-2D an die US Navy übergeben.

der E-2D Hawkeye refueling in flight (Foto: Northrop Grumman)

Die E-2D Advanced Hawkeye verfügt über stärkere Rolls Royce T56-A-427A Turbopropeller Triebwerke, einen APY-9 Radar mit passiver elektronischer Strahlschwenkung von Lockheed Martin, modernste Kommunikationseinrichtungen und neue Datenlinks. Die E-2D Advanced Hawkeye ist neu mit vier Besatzungsmitglieder bemannt, die älteren Hawkeye hatten drei Crewmitglieder.