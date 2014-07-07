US Navy bestellt 25 E-2D Hawkeye

Die US amerikanischen Seestreitkräfte haben bei Northrop Grumman fünfundzwanzig neue E-2D Hawkeye Frühwarnflugzeuge in Auftrag gegeben.

Mit dieser neuen Bestellung steigt die Zahl der bestellten E-2D Hawkeye auf insgesamt fünfzig Exemplare. Die US Navy beabsichtigt fünfundsiebzig neue trägergestützte E-2D Frühwarnflugzeuge zu beschaffen. Der neue Auftrag wurde zu einem Festpreis von 3,6 Milliarden US Dollar vergeben und wird sich über ein paar Jahre hinwegziehen. Bei der E-2D Hawkeye handelt es sich um eine Weiterentwicklung der E-2 Hawkeye, die seit 1964 bei der US Navy als Frühwarnflugzeug auf Flugzeugträgern eingesetzt wird.