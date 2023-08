US Navy F/A-18D Hornet abgestürzt

Ein Kampfjet der US Navy ist über einem Wohngebiet in Virginia Beach abgestürzt, glücklicherweise kam dabei niemand ums Leben.

Der doppelsitzige Kampfjet stürzte herrenlos in eine Wohnsiedlung, viele Häuser brannten vollständig aus, die beiden Insassen der F/A-18D konnten mit dem Schleudersitz aussteigen und kamen mit leichten Verletzungen davon. Am Boden kamen nach amtlichen Angaben sieben Personen zu Schaden. Die Hornet ist auf der Naval Air Station Oceana zu einem Übungsflug gestartet und kurz nach dem Start abgestürzt, der Unfall ereignete sich am Freitag Mittag um 12 Uhr 05 Ortszeit. Über die Absturzursache hat die US Navy noch keine Angaben öffentlich gemacht.