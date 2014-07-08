US Navy übernimmt vierzehnten P-8A Poseidon

Boeing hat am 2. Juli 2014 den vierzehnten P-8A Poseidon an die US Navy übergeben, die Maschine wurde anschließend vom Boeing Field in Seattle zur Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen.

Bei dieser Auslieferung handelt es sich um die erste aus dem dritten Low Rate Initial Production Baulos. Die US Navy hat bei Boeing bereits 53 P-8A Poseidon bestellt, in der Endausbauphase sollen bis zu 117 Maschinen dieses Typs bei der US Navy im Einsatz stehen. Mit der P-8A wird der bewährte viermotorige P-3C Orion Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed ersetzt. Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.