US Navy übernimmt fünfzehnten P-8A Poseidon

Boeing hat am 31. Juli 2014 den fünfzehnten P-8A Poseidon an die US Navy übergeben, die Maschine wurde anschließend vom Boeing Field in Seattle zur Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen, wo sie hauptsächlich für die Ausbildung zukünftiger P

Bei dieser Auslieferung handelt es sich um die zweite aus dem dritten Low Rate Initial Production Baulos. Die US Navy hat bei Boeing bereits 53 P-8A Poseidon bestellt, in der Endausbauphase sollen bis zu 117 Maschinen dieses Typs bei der US Navy im Einsatz stehen. Mit der P-8A wird der bewährte viermotorige P-3C Orion Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed ersetzt. Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.