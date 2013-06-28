US Navy übernimmt erste F-35C für Pilotenausbildung

Das F-35 Programm kann mit der Übergabe der ersten F-35C an die US Navy für die Pilotenschulung einen weiteren wichtigen Meilenstein feiern.

Das erste F-35C Schulflugzeug wurde der US Navy auf der Eglin Air Force Base in Florida übergeben. Bei der Maschine handelt es sich um die Baunummer CF-6. Die F-35C wird bei der Strike Fighter Squadron 101 (VFA-101) „Grim Reapers“ eingeführt, die als F-35C Schulungseinheit dient. Die VFA-101 arbeitet auf der Eglin Air Force Base wiederum eng mit dem dreiunddreissigsten Fighter Wing der US Air Force zusammen, welches für die F-35A Umschulung der US Air Force Piloten zuständig ist. Die „Grim Reapers“ werden Piloten der US Navy und des US Marine Corps mit dem Fliegen der F-35C vertraut machen, auch das Wartungspersonal wird hier ausgebildet.