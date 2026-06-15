US Marine Corps verabschiedet AV-8B Harrier II

AV-8B Harrier II US Marine Corps (Foto: USMC)

Am 3. Juni 2026 wurde der AV-8B Harrier II bei dem US Marine Corps außer Dienst gestellt. Die Abschiedsfeier fand auf der Marine Corps Air Station (MCAS) Cherry Point in North Carolina statt.

Die letzten Harrier des US Marine Corps waren auf der Marine Corps Air Station (MCAS) Cherry Point in North Carolina stationiert, das ist die Heimatbasis der Marine Attack Squadron (VMA) 223 Bulldogs, der letzten AV-8B Harrier-Einheit des USMC.

Die AV-8B Harrier II Senkrechtstarter wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika im Juni würdig verabschiedet. Fünf AV-8B absolvierten bei der Verabschiedung vor dem Publikum einen Überflug, bevor sie zur Landung ansetzten. Die Maschinen flogen über den Landeplatz ein, bremsten ab und schwebten nach Harrier Manier senkrecht zur Landung ein. Anschließend rollten die AV-8Bs unter einem Wasserwerfersalut der Feuerwehr der MCAS Cherry Point hindurch, bevor sie vor den Zuschauern auf dem Vorfeld parkten und abgestellt wurden.

US Marine Corps verabschiedet AV-8B Harrier II (Foto: USMC)

Mehr als 5.000 Menschen nahmen an der Zeremonie zur Außerdienststellung der USMC Harrier teil. Zu den Teilnehmern gehörten hochrangige Vertreter des USMC, Beamte des Bundesstaates und der Kommunen, aktive Soldaten, Mitglieder der örtlichen Gemeinde, Familienangehörige und Freunde von VMA-223 sowie Veteranen mit Verbindungen zur Harrier-Gemeinschaft.

US Marine Corps verabschiedet AV-8B Harrier II (Foto: USMC)

Die Außerdienststellung erfolgte genau eine Woche nach der Rückkehr der VMA-223 zur MCAS Cherry Point am 27. Mai 2026. Zuvor war sie mit der 22. Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable) im Rahmen der Operation Southern Spear, einer Mission des US Southern Command zur Bekämpfung des Drogenhandels und illegaler maritimer Operationen, in der Karibik im Einsatz gewesen.

Mehrere Veranstaltungen markierten das Ende der Harrier-Einsätze des USMC in der ersten Juniwoche 2026. Am 2. Juni 2026 fand auf der MCAS Cherry Point ein Tag der offenen Tür der VMA-223 statt, inklusive einer statischen Ausstellung der AV-8B und einer Simulatorführung. Am Nachmittag und Abend des 3. Juni 2026 wurde in Morehead City, etwa 30 Kilometer südöstlich der Basis, die Veranstaltung „Sundown Downtown“ abgehalten, bei der pensionierte Harrier-Piloten des USMC Vorträge hielten.