US Marine Corps Hornet in Japan abgestürzt

U.S. Marine Corps F/A-18 Hornet (Foto: US Marine Corps)

Heute, den 7. Dezember 2016, ist eine F/A-18 des US Marine Corps in Japan abgestürzt, nach dem Piloten wird noch gesucht.

Die Meldung verbreitet sich über Twitter rasend schnell, offiziell hat das US Marine Corps zu dem Absturz der F/A-18 Hornet noch nicht Stellung genommen. Japanische Medien berichten, dass nach dem Piloten noch fieberhaft gesucht wird. Der Hornet Kampfjet ist heute Abend auf der Iwakuni Base zu einem Übungseinsatz gestartet und stürzte um 18:40 Uhr Lokalzeit rund 130 Kilometer südlich von Kochi ins Meer. Einige Medien berichten, dass sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten konnte. Die japanische Küstenwache sucht mit Suchschiffen nach dem Piloten.

Update:

Der Pilot Hauptmann Jake Frederick konnte von japanischen Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden.