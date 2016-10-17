US Army übernimmt Jubiläums Black Hawk

Sikorsy delivers 1000th Black Hawk to US Army (Foto: Sikorsky)

Sikorsyk konnte am Donnerstag, den 13. Oktober 2016, den Tausendsten H-60M Black Hawk Hubschrauber an die US Army übergeben.

Der Jubiläumshelikopter wurde im Werk Stratford an die US Army übergeben, es handelte sich dabei um einen UH-60M Black Hawk Transporthelikopter. Bei dem H-60M handelt es sich um die dritte Iteration beim Black Hawk, die Basisversion UH-60A wurde ab Herbst 1978 an die US Army ausgeliefert. Die US amerikanischen Landstreitkräfte setzen insgesamt 2,135 Black Hawks ein, zusammen haben sie bereits rund neun Millionen Flugstunden absolviert. Die Lieferungen der neusten Variante begannen 2007, und inzwischen hat die US Army 792 UH-60M sowie 208 HH-60M erhalten. Die Black Hawk Helikopter sollen noch bis 2070 im Einsatz bleiben.