US Air Force präsentiert neuen Bomber

LRS-B B-21 Bomber (Foto: Artist Rendering USAF)

Die US Air Force hat am Freitag, den 26. Februar 2016, erstmals ein Bild ihres in Entwicklung befindlichen Bombers von Northrop Grumman präsentiert.

An dem Air Warfare Symposium in Orlando präsentierte die US Air Force Chefin Deborah Lee James zum ersten Mal ein paar Einzelheiten zu dem neuen Long Range Strike Bomber (LRS-B) für die US Air Force. Bei der Präsentation des neuen Bombers von Northrop Grumman wurde auch ein erstes Artist Rendering gezeigt.

So könnte der neue B-21 Bomber für das einundzwanzigste Jahrhundert aussehen. Es ist nicht verwunderlich, dass es sich dabei um einen Nurflügler wie die B-2 handelt. Das Nurflügler Konzept ist für einen Stealth Bomber am besten geeignet.

Die Chefin über rund 690.000 Mitarbeiter hat auch dazu aufgerufen Namensvorschläge für den neuen Bomber einzureichen, neben der offiziellen Bezeichnung B-21 braucht der neue Bomber für die Zukunft auch einen griffigen Namen.

B-21 Bomber an dem Air Warfare Symposium in Orlando