US Air Force Tankflugzeug abgestürzt

Heute Nachmittag ist ein Tankflugzeug der US Air Force über Kirgisistan abgestürzt, dabei kam die Besatzung wahrscheinlich ums Leben.

Die US Air Force bestätigte den Absturz eines KC-135 Tankflugzeuges, konnte jedoch noch keine Angaben über allfällige Opfer machen. Der KC-135 Tanker ist auf dem International Manas Airport von Bischkek gestartet und nach kirgisischen Angaben in der Nähe des Dorfes Chaldovar, das 90 Kilometer westlich von Bischkek liegt, abgestürzt. Die US Air Force unterhält seit 12 Jahren zur Versorgung der Truppen in Afghanistan auf dem Manas Airport einen Luftwaffenstützpunkt. Bei der Absturzmaschine handelt es sich um ein Tankflugzeug, das aus der zivilen Boeing 707 abgeleitet wurde.