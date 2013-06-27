US Air Force F-16D abgestürzt

Am 26. Juni 2013 ist in Phoenix, Arizona eine F-16D Fighting Falcon der US Air Force abgestürzt, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Am 26. Juni 2013 ist in Phoenix, Arizona eine F-16 Fighting Falcon der US Air Force abgestürzt, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Die US Air Force gab am Mittwochabend den Absturz einer F-16 Fighting Falcon bekannt, die Maschine startete am frühen Abend auf der Luke Air Force Base in Phoenix zu einem regulären Übungseinsatz und stürzte kurz nach dem Start über einem Feld ab. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Die doppelsitzige F-16D gehörte zur dreihundertneunten Fighter Squadron. Über die Unfallursache konnte die US Air Force noch keine Angaben machen, eine Untersuchung wurde eingeleitet.

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