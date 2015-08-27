US Air Force A-10 Thunderbolt II in Estland

A-10 Thunderbolt II (Foto: USAF)

Die US Air Force hat acht A-10 Thunderbolt II Erdkampfflugzeuge nach Ämari in Estland verlegt.

Die A-10 wurden von Reservisten aus den Vereinigten Staaten nach Estland verlegt, die Maschinen gehören zum 442. Fighter Wing, das auf dem Luftwaffenstützpunkt Whiteman AFB, Missouri stationiert ist. Die acht A-10 Erdkampfflugzeuge sind am 22. August in Ämari angekommen. Die acht Kampfjets für die Luftnahunterstützung von Bodentruppen werden von 170 Reservisten und Gardisten aus drei National Guard Abteilungen begleitet. In Ämari werden die US-amerikanischen Einheiten mit ihren estnischen Kollegen den Ernstfall üben. Während dieser Verlegung werden die Thunderbolt II auch mit Teilen der finnischen Luftstreitkräfte Übungen absolvieren.