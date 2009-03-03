UAE beschafft neue Küstenüberwachungsflugzeuge

Die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen neue Küstenüberwachungsflugzeuge vom Typ Dash-8 Q300.

Die zwei Maschinen werden bei Provincial Aerospace in Kanada auf den Standard moderner Küstenüberwachungsflugzeuge gebracht. Das Auftragsvolumen über 290 Millionen US Dollar ässt darauf schliessen, dass die Maschinen mit modernsten Überwachungssensoren ausgerüstet werden, die auf dem Rüstungsmarkt zu kaufen sind. Der Q300MP Vertrag beinhaltet die Entwicklung, Modifikation, Systemintegration, die Ausbildung des Personals und die Unterstützung bei der Wartungslogistik.