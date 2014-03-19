U.S. Marine Corps übernimmt KC-130J Super Hercules

Lockheed Martin hat am 17. März 2014 die Übergabe des ersten KC-130J Super Hercules Tankflugzeuges an das U.S. Marine Corps bekanntgegeben.

Das neue Tankflugzeug wurde am 17. März 2014 vom Werksflugplatz in Marietta zur Naval Air Station Fort Worth überflogen. Am 18. März wurde der erste Super Hercules Tanker von der Marine Aerial Refueler Transport Squadron 234 feierlich in Empfang genommen. Das U.S. Marine Corps setzt seit 1960 Hercules Transporter und Tanker in unterschiedlichsten Konfigurationen ein. Bei dem C-130J handelt es sich um die modernste Hercules Version.