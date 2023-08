U.S. Army leidet offenbar unter Vandalismus

Ein Mitarbeiter von Boeing hatte einen Militär Hubschrauber vom Typ Chinook mutwillig beschädigt.

Im Mai hatte Boeing Mitarbeiter Matthew Montgomery angeblich 150 Kabel eines Chinook Hubschraubers bei der Wartung gekappt. Boeing musste deshalb das System und den Kabelbaum des Hubschraubers neu installieren (Kosten: $100.000). Wie ein U.S. Anwalt verlauten lies, handele es sich hierbei nicht nur um blossen Vandalismus, sondern um massive Schädigung des U.S. Amerikanischen Militärs, weil die Sicherheit der Soldaten deswegen stark beeinträchtigt werde.

Matthew Montgomery muss nun für 10 Jahre ins Gefängnis. Ein weiterer Vorfall von Vandalismus an einem Chinook Hubschrauber

im Mai wird noch untersucht. Für wichtige Informationen zur Aufklärung

dieses Vorfalls sind $10.000 zur Belohnung ausgesetzt.