Tunesiens erster C-130J rollt aus Lackierhalle

Am 25. Januar 2013 hat Lockheed Martin den ersten fertig lackierten C-130J Hercules Transporter für Tunesien vorgestellt.

Tunesien betreibt bereits sieben Hercules Transporter, die Mitte der 1980er Jahre beschafft wurden. Im Februar 2010 bestellte Tunesien bei Lockheed Martin zwei modernste HC-130J Super Hercules. Die erste Maschine wird im Verlauf dieses Jahrs an Tunesien ausgeliefert und der zweite Militärtransporter dieser Bestellung wird im nächsten Jahr übergeben. Neben den Flugzeugen hat sich Tunesien mit Lockheed Martin auch für einen Logistik- und Wartungsvertrag über eine Laufzeit von drei Jahren verständigt.