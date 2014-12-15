Tunesien übernimmt letzten C-130J Hercules

Lockheed Martin hat am 11. Dezember 2014 den letzten von zwei fabrikneuen C-130J Hercules Transporter an die tunesische Luftwaffe übergeben.

Im Februar 2010 bestellte das nordafrikanische Land bei Lockheed Martin zwei modernste C-130J Super Hercules Transporter, die erste Maschine wurde im April 2013 ausgeliefert und nun konnte die zweite C-130J dieses Auftrages übergeben werden. Die Maschine ist in Tunesien auf TS-MTK immatrikuliert. Tunesien betreibt nun neun Hercules Transporter. Sechs C-130B wurden anfangs der 1960er Jahre an Tunesien übergeben und Mitte der 1980er Jahre hat das Land noch eine C-130H beschafft.