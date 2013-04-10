Tunesien übernimmt ersten C-130J Hercules

Am 4. April 2013 hat Lockheed Martin der tunesischen Luftwaffe ihren ersten C-130J übergeben, eine zweite Maschine wird im nächsten Jahr ausgeliefert.

Tunesien betreibt bereits acht Hercules Transporter. Sechs Maschinen wurden anfangs der 1960er Jahre an Tunesien übergeben und Mitte der 1980er Jahre hat das Land noch eine C-130H beschafft. Im Februar 2010 bestellte das nordafrikanische Land bei Lockheed Martin zwei modernste C-130J Super Hercules. Bei der gestreckten Z21121 handelt es sich um den ersten Hercules dieser Version, der an ein afrikanisches Land ausgeliefert wurde.