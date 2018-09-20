Tu-22M3M Bomber für Russland

Tupolew Tu-22M3M Backfire Bomber Rollout (Foto: UAC)

Mitte August hat die Luftfahrtholding OAK einen stark überarbeiteten Tupolew Tu-22M3M Bomber vorgestellt, die Russen wollen bis zu 30 ihrer alten Backfire Bomber auf den neuen Standard bringen.

Die russischen Luftstreitkräfte betreiben noch rund 70 Tu-22 Backfire Bomber, dieser mittelschweren Bomber mit Schwenkflügeln wurde in den 1970er Jahre eingeführt und müssen dringendst modernisiert werden. Russland hat kein Geld für einen neuen Bomber und kann gleichwohl nicht auf das Rückgrat einer offensiven Luftstreitkraft verzichten, also müssen die alten nachgerüstet werden.

Der erste auf den neuesten Standard Tu-22M3M gebrachte Jet wurde Mitte August aus der Werkshalle in Kazan gerollt. Während des Upgrades werden die Maschinen komplett zerlegt und dabei werden neue Avionik-, Navigations- und EloKa-Systeme nachgerüstet. Nach den modernisierungsarbeiten soll der Schwenkflügler über eine viel bessere Angriffsgenauigkeit und Manövrierfähigkeit verfügen. Erstmals arbeitet auch eine künstliche Intelligenz an Bord des Backfire Bombers, sie soll die Piloten selbstständig bei ihrer anspruchsvollen Arbeit unterstützen.

Etwa 80 Prozent der Systeme werden bei diesem Upgrade ersetzt, mit dieser Maßnahme soll der Tu-22 auch besser mit dem Tu-160 zusammenarbeiten können. Damit der Tu-22 Bomber weiter fliegen kann, wird auch die Luftbetankungssonde wieder aktiviert.

Die neue Variante geht nun in die Flugerprobung und soll ab 2021 verfügbar sein.