Tschechische Gripen trainieren Luftbetankung

Sechs tschechische Piloten konnten ihr Luftbetankungstraining auf ihren modernen Saab Gripen Kampfjets erfolgreich abschliessen.

Die Gripen Jets konnten als Tankflugzeug einen Airbus A310 der deutschen Luftwaffe benutzen. Die Piloten absolvierten rund 80 Kontakte mit dem Airbus Tanker, die meisten Flüge fanden nach Aussagen der tschechischen Luftwaffe über dem Gebiet des Riesengebirges im Nordosten der tschechischen Republik statt. Der erste Teil der Schulung fand im letzten Jahr auf dem schwedischen Luftwaffenstützpunkt Ronneby statt.