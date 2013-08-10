Transporter der äthiopischen Luftwaffe abgestürzt

Am Freitag, dem 9. August 2013, ist ein Antonov 12 Militärtransporter der äthiopischen Luftwaffe abgestürzt, dabei kamen vier Besatzungsmitglieder ums Leben und zwei konnten schwer verletzt geborgen werden.

Das viermotorige Transportflugzeug verunfallte während der Landung auf dem internationalen Flughafen von Mogadischu in Somalia. Die Maschine war auf einem nicht näher bekannt gegebenen Flugplatz in Äthiopien gestartet und mit Waffen und Munition beladen. Das Flugzeug ist nach der Bruchlandung vollständig ausgebrannt. Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um einen viermotorigen Antonov 12 Militärtransporter aus russischer Produktion. Warum die Maschine während der Landung verunfallte, ist noch nicht bekannt.