Tornado GR4 erreicht Millionste Flugstunde

Die Royal Air Force hat zur Feier der Millionsten Flugstunde einen ihrer Panavia Tornado GR4 Kampfjets mit einem Sonderanstrich versehen.

Der Panavia Tornado ist 1982 bei der Royal Air Force als Angriffsflugzeug in Dienst gestellt worden und hat jetzt einen neuen Flugstundenrekord aufgestellt. Die GR Variante hat bei der britischen Luftwaffe 1 Million Flugstunden durchflogen, der Rekord wurde von einer Maschine der 617 Squadron über Afghanistan erreicht. Die Royal Air Force setzt heute immer noch 137 Tornado GR4 Kampfjets ein. Während den 1980er Jahren hat Grossbritannien 228 dieser Jets übernommen, die GR4 Variante des britischen Tornados wird voraussichtlich bis 2018 das Rückgrat der Angriffsflugzeuge in der Royal Air Force bilden.