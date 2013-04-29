Thunderbirds sagen alle Shows ab

Die Kunstflugstaffel der US Air Force ist von den Budgetkürzungen genau gleich betroffen wie das Team der US Navy, alle noch geplanten Auftritte in diesem Jahr wurden aus Spargründen ausgesetzt.

Eine Air Show Saison der Thunderbirds kostet die US-amerikanischen Steuerzahler rund 10 Millionen US Dollar und diese werden nun wegen den automatisch in Kraft getretenen Budgetkürzungen eingespart. Die US Air Force bedauert diesen Schritt, er sei jedoch unumgänglich, um einen Teil zu den Einsparungen beizutragen. Die Thunderbirds fliegen ihre Show mit F-16 Fighting Falcon Einsatzjets, dementsprechend teuer kommt ein Auftritt mit diesen Kampfflugzeugen. Die Thunderbirds mussten zwischen März und Ende Jahr mehr als 60 Shows absagen. Die Thunderbirds wie die Blue Angels sind für die beiden US Teilstreitkräfte bedeutsame Marketinginstrumente und gelten bei den Air Shows als High Lights.