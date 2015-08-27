Thailand kann EC725 übernehmen

Airbus Helicopters EC725 (Foto: Airbus Helicopters)

Airbus Helicopters hat die Lieferung der ersten vier EC725 an die Royal Thai Air Force bekanntgegeben.

Thailand hat bei Airbus Helicopters im Jahr 2012 vier EC725 Transporthelikopter bestellt, diese konnten nun an die Royal Thai Air Force ausgeliefert werden. Zwei weitere Hubschrauber dieses Typs wurden 2014 in Auftrag gegeben, diese sollen im Jahr 2016 an Thailand übergeben werden. In Thailand werden die mittelschweren Mehrzweckhubschrauber für Such- und Rettungsaufgeben und für den Truppentarnsport eingesetzt.