Task Force Flugplatz Dübendorf stellt Konzept vor

Am Dienstag, dem 16. Januar 2010, hat die Task Force Flugplatz Dübendorf im Fliegermuseum Dübendorf ihre Vision AVIApolis der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Organisatoren sind hoch erfreut über den regen Zuspruch, welchen ihre Präsentation sowohl bei Vertretern aus Politik und Wirtschaft, als auch auf Seiten der zahlreich erschienen Pressevertreter ausgelöst hat. Nebst Gemeindevertretern aus den Anrainergemeinden, Lokalpolitiker und hohen Offizieren der Luftwaffe, mit ihrem Kommandanten, Korpskommandant Markus Gygax an der Spitze, beehrte auch Nationalrat Max Binder die Teilnehmer mit seiner Anwesenheit. In seinem engagierten Referat verstand er es mit prägnanten Worten die mannigfaltigen Standortvorteile der Wiege der Schweizer Luftfahrt zusammen zu fassen. Ziel der Pressekonferenz war es, die Task Force, welche immerhin mehr als 7.000 Mitglieder repräsentiert, der Öffentlichkeit vorzustellen und aufzuzeigen, welches Potential der geografisch wie auch meteorologisch ideal gelegene Flugplatz in der Nordostschweiz beinhaltet. Dass die Idee einer gemischten, militär- und zivilaviatischen Nutzung des Flugplatzes nicht einfach die Ausgeburt irgendwelcher Phantasien ist, wurde anhand einer fundierten Ideenskizze, welcher auch diverse Studien zugrunde liegen, in Wort und Bild dokumentiert. Insbesondere wurde auch aufgezeigt, wie bei einer solchen „Mischnutzung“ 1.500 bestehende, hoch qualifizierte Arbeitsplätze erhalten werden können und ohne die Staatsfinanzen zu belasten und ohne grosse Bautätigkeit innert kürzester Zeit 400 bis 500 neue Arbeitsstellen auf dem Flugplatz geschaffen werden könnten. Der Kommandant der Luftwaffe, Korpskommandant Markus Gygax, verstand es denn auch ausgezeichnet in seinem (wohl nicht geplanten) Schlusswort das Gehörte und Gesehene in einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Dabei stellte er fest, dass die Aviatik der Zukunft - wie das Beispiel der Agglomeration London zeige - auf wenige Hubs aber viele kleineren Flugplätze angewiesen sein werde. Pressemitteilung: Task Force Flugplatz Dübendorf