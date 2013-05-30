Taiwanesische Mirage 2000-5 abgestürzt

Am Montag, dem 20. Mai 2013, ist eine taiwanesische Mirage 2000-5 ins Meer gestürzt, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Der Mirage 2000-5 Kampfjet aus französischer Produktion startete am Montagmorgen auf dem Luftwaffenstützpunkt Hsinchu zu einem regulären Übungseinsatz und stürzte aus noch unbekannten Gründen im Norden der Insel ins Meer. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und mit einem S-70C Hubschrauber unversehrt aus dem Meer geborgen werden. Bereits eine Woche zuvor ist eine F-16 der taiwanesischen Luftwaffe wegen eines technischen Defekts ins Meer gestürzt. Die beiden Vorfälle werden durch das taiwanesische Verteidigungsministerium untersucht.