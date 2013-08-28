T-50 Jettrainer über Südkorea abgestürzt

Heute ist ein T-50 Golden Eagle Jettrainer der südkoreanischen Luftwaffe abgestürzt, dabei kamen beide Piloten ums Leben.

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Mittag in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Gwangju. Flugschüler und Fluglehrer kamen bei dem Absturz ums Leben. Der T-50 Jettrainer befand sich auf einem regulären Ausbildungsflug, über den Unfallhergang und die Absturzursache konnte das südkoreanische Verteidigungsministerium noch keine Aussagen machen. Eine Unfalluntersuchung wurde bereits eingeleitet. Der T-50 Golden Eagle wurde durch Korean Aerospace Industries KAI in enger Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt. Es handelt sich dabei um eines der leistungsfähigsten Schulflugzeuge für zukünftige Militärpiloten.