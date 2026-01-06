Türkisches Trainingsflugzeug für Spanien

HÜRJET Militärtrainer (Foto: TAI)

Spanien wird ihre F-5 Trainingsflugzeuge mit dem HÜRJET aus der Türkei ersetzen, Airbus Defence and Space übernimmt dabei eine zentrale Rolle.

Die türkische Flugzeugindustrie kann sich über einen wichtigen Exportauftrag für ihren HÜRJET freuen, Spanien hat sich dazu entschieden 30 einstrahlige Militärtrainer zu beschaffen. Laut türkischen Medienberichten entspricht der Auftrag einem Wert von 2,6 Milliarden Euro. Der Auftrag umfasst eine integrierte Ausbildungsarchitektur für die fortgeschrittenen Schulung von Kampfpiloten, bodengestützte Simulations- und Trainingssysteme, die erforderliche Wartungsinfrastruktur sowie Elemente zur langfristigen operativen Unterstützung.

Das Programm ist in zwei parallellaufende Phasen unterteilt. Die erste Phase umfasst die Auslieferung von 30 HÜRJET Jet Trainern in ihrer Erstkonfiguration, die Zertifizierung in Spanien und die Übergabe an den Kunden in den Jahren 2028 und 2029.

Die zweite Phase konzentriert sich auf die Umrüstung der 30 Flugzeuge mit spanischen Komponenten und deren anschließende Auslieferung an den Kunden, geplant für die zweite Jahreshälfte 2031 bis 2035.

Die Umrüstung der ersten beiden Flugzeuge erfolgt bei Airbus in Getafe, die der übrigen 28 Flugzeuge im eigens dafür eingerichteten Umrüstungszentrum in Spanien.