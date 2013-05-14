Türkische F-16C Fighting Falcon abgestürzt

Eine F-16C Fighting Falcon der türkischen Luftwaffe ist am 14. Mai 2013 in der Nähe der syrischen Grenze abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Laut Aussagen der türkischen Luftwaffe ist die F-16 auf dem Luftwaffenstützpunkt Amasya Merzifon zu einem Aufklärungseinsatz gestartet. Die Airbase wird hauptsächlich von dem fünften Fighter Wing mit ihren F-16C/D Kampfjets genutzt. Die Maschine ist in der Südtürkei rund 40 Kilometer von der syrischen Grenze in der Nähe der Stadt Osmaniye abgestürzt. Nach dem Absturz wurde eine Rettungsaktion gestartet, dabei konnte der Pilot neben den Trümmern der Maschine nur noch Tod geborgen werden. Zu der Absturzursache wollte die türkische Luftwaffe noch keine Angaben machen, man gehe von einem Unfall aus und nicht von einem Abschuss durch syrische Kräfte. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.