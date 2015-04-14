Türkei schließt F-16 Modernisierung ab

TAI Übergabe F-16D (Foto: TAI)

Turkish Aerospace Industries (TAI) hat am 10. April im Werk Ankara die letzte von 163 modernisierten F-16 Fighting Falcon an die türkische Luftwaffe übergeben.

Die Türkei hat im August 2009 die Industrie mit der Modernisierung von 165 F-16C/D aus dem Block 40 und Block 50 Standard beauftragt. 147 Maschinen wurden über die letzten Jahre bei TAI sukzessive auf den neusten Standard gebracht und 16 Flugzeuge wurden direkt bei den türkischen Einsatzverbänden modernisiert. Die Arbeiten umfassten den Einbau des AN/APG-68(V)9 Radars von Northrop Grumman, einer modernen Avionik und die Integration neuer Waffenrechner. Daneben wurde auch ein modernstes Helmvisier mit Zielzuweisung und Nachtsichtbrille nachgerüstet. Auch das Freund Feind Erkennungssystem (IFF) und Geräte für die elektronische Kriegsführung wurden modernisiert.

Die Türkei ist nach den USA und Israel der größte F-16 Betreiber, es stehen rund 223 Fighting Falcons im aktiven Einsatz.