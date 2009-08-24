Türkei modernisiert F-16 Flotte

Die Türkei wird ihre 165 F-16 Falcon Kampfflugzeuge auf den Block 50 Standard modernisieren.

Die Fighting Falcons der türkischen Luftwaffe stammen aus dem Block 30 und Block 40. Die Maschinen werden nun für 240 Millionen auf den Standard der F-16 aus dem Block 50 angehoben. Die Arbeiten werden in Unterhaltsbetrieben der Luftwaffe mit der Unterstützung der Turkish Aerospace Industries ausgeführt. Im Auftragsvolumen ist auch die Beschaffung von vier neuen Simulatoren enthalten.