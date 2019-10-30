Türkei möchte Su-35 Kampfjets

Sukhoi Su-35 Russian Airpower (Foto: KNAAPO)

Die Türkei ist als Partner aus dem F-35 Lightning II Programm hinausgeworfen worden, jetzt interessiert sich das NATO Land für die Suchoi Su-35.

Die Türkei ist für die Vereinigten Staaten von Amerika kein zuverlässiger Militärpartner mehr, daher hat man das Land aus dem F-35 Programm ausgeschlossen. Als Hauptgrund dafür gilt der Kauf des russischen S-400 Flugabwehrsystems. Die USA befürchten zu Recht, dass die Russen durch die Kommunikation zwischen den beiden komplexen Waffensystemen zu viel über die technischen Möglichkeiten der F-35 Lightning II erfahren könnten. Jetzt wo das Land keine modernsten US Kampfflugzeuge mehr beschaffen kann, wendet man sich an Russland und bekundet das Interesse an der Suchoi Su-35. Laut türkischen Medienberichten möchte das die Türkei 48 Su-35 beschaffen.