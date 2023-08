Türkei übernimmt modernisierten T38M Trainer

Die Türkei will ihre Nachwuchspiloten viele weitere Jahre auf ihren T-38 Talon Jet Trainer schulen und hat sich für eine umfassende Cockpit Modifikation der Maschinen entschlossen.

Der erste T38M Prototyp konnte am 20. April 2012 an die türkische Luftwaffe übergeben werden, vier weitere Maschinen werden während den nächsten Monaten bei Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) mit einer modernen Avionik nachgerüstet. Die restlichen 50 Maschinen werden nach Angaben von TAI unter Aufsicht bei dem 1Air Supply and Maintenace Center der Turkish Air Force TurAF vorgenommen, die Arbeiten sollen 2014 abgeschlossen werden.