Super Hornet schiesst Sukhoi ab

Boeing F/A-18E Super Hornet (Foto: US Navy)

Am 18. Juni 2017 hat eine US amerikanische F/A-18E Super Hornet eine syrische Sukhoi Su-22 Fitter abgeschossen.

Der Zwischenfall ereignete sich gestern Abend in der Nähe der stark umkämpften IS-Hochburg Rakka. Laut der westlichen Koalition gegen den Islamischen Staat hat die syrische Su-22 Bomben in der Nähe verbündeter Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) abgeworfen und somit den Einsatz der Verbündeten Truppen gefährdet. Am frühen Sonntagabend sah sich die Koalition gezwungen, einer US-amerikanische F/A-18E Super Hornet den Feuerbefehl zu geben, diese hat dann um 18.43 Uhr Lokalzeit die Su-22 Fitter abgeschossen.

Syrien und Russland finden das Vorgehen nicht angemessen und haben nach eigenen Angaben mit der Su-22 Bomben auf Stellungen des Islamischen Staates abgeworfen.

Wie auch immer, die US amerikanischen Streitkräfte können nun seit langem wieder einmal einen Luft Sieg gegen ein bemanntes Kampfflugzeug vermelden. Der letzte Air-to-Air Abschuss erfolgte im Jahre 1999, damals hat eine F-16 der US Air Force über dem Balkan eine serbische MiG-29 abgeschossen. Für die Super Hornet ist es der erste Air-to-Air Kill.