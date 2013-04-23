Super Hornet mit rumpfkonformen Tanks

Boeing und die US Navy wollen rumpfkonforme Treibstofftanks an der Super Hornet testen.

Mehr Reichweite ist für ein Angriffsflugzeug immer eine willkommene Verbesserung, genau aus diesem Grund folgte auf die Hornet die grössere Super Hornet. Die US Marine Streitkräfte machten sich seit längerem Gedanken, wie man die Reichweite der Super Hornet steigern könnte, da bieten sich am ehesten rumpfkonforme Treibstofftanks an, wie sie vergleichbar bereits bei der F-16 Fighting Falcon und der F-15 Strike Eagle teilweise eingeführt wurden. Boeing will gemeinsam mit der US Navy im Winter erste Tests mit rumpfkonformen Treibstofftanks an der Super Hornet durchführen. Mit den Zusatztanks wären die Super Hornets in der Lage bis zu 1.590 kg zusätzlichen Treibstoff mitzuführen.