Super Hornet mit konformen Rumpftanks

Die Reichweite ist für ein Angriffsflugzeug von entscheidender Bedeutung, darum wird die F/A-18F Super Hornet in Zukunft konforme Rumpftanks kriegen.

Die interne Kraftstoffmenge ist in jedem Kampfflugzeug beschränkt, will man grössere Reichweiten oder längere Verweilzeiten erreichen, ohne dabei auf aufwändige Luftbetankungen zurückgreifen zu müssen, dann muss man zusätzlichen Treibstoff in abwerfbaren Unterflügeltanks oder in konformen Rumpftanks mitführen. Unterflügeltanks oder Unterrumpftanks können in der Regel nur zulasten von Kampfmitteln mitgeführt werden und erhöhen auf unerwünschte Weise den Radarquerschnitt des Kampfjets. Als ideale Lösung haben sich bei vielen Mustern konforme Rumpftanks (conformal fuel tanks) durchgesetzt. Die ersten Jets, die von dieser neuen Errungenschaft profitiert haben, waren die F-15 Eagle und die neusten Versionen der F-16 Fighting Falcon. Die US-Navy forderte bei der bewährten F/A-18 Hornet in den 1980er Jahren bereits kurz nach ihrer Einführung grössere Eindringtiefen, daraus entstand die noch potentere F/A-18E/F Super Hornet. Jetzt muss auch diese Variante reichweitenmässig aufgebohrt werden, deshalb gehen bei Boeing jetzt konforme Treibstofftanks bei der F/A-18F in die Flugerprobung. Vorerst verfügen die Tanks an den Flügeloberseiten noch über keine Funktionalität, sie sollen lediglich die aerodynamische Tauglichkeit bestätigen, zudem will Boeing auch Testreihen über den neuen Radarquerschnitt der Maschine sammeln. Neben den konformen Treibstofftanks hat die Maschine an der zentralen Unterrumpfstation auch noch einen neuen Waffenträger erhalten, an dieser Station wurde bei Bedarf normalerweise ein abwerfbarer Unterrumpftank angehängt. Die Tests werden durch Boeing an einer eingemieteten F/A-18F Super Hornet der US-Navy durchgeführt.