Super Hornet Piloten zu tief geflogen

Zwei US Navy Piloten wurden gegroundet, weil sie ein Football Stadium während einer Grossveranstaltung zu tief überflogen haben.

Während der Eröffnungszeremonie eines regulären Football Spieles am 7. November 2009 im Dodd Stadion in Atlanta überflogen zwei US Navy Piloten im Tiefflug das Stadion und sorgten einem Bericht zu folge, der in der NavyTimes publiziert wurde, für einen ziemlich grossen Wirbel. Die beiden Kampfjetpiloten waren für solche Tiefflüge unter 1000 Fuss nicht trainiert und der Überflug fand auf einer Höhe von rund 300 Fuss statt. Verantwortliche in der US Navy stuften das Ereignis scheinbar als ziemlich harte Flugregelverletzung gegen interne wie FAA Regeln ein und entzogen den beiden Piloten die Flugbewilligung. Wie lange den Piloten die Bewilligung entzogen wurde und ob sie zukünftig wieder in ihren Verbänden fliegen dürfen, ist dem Artikel nicht zu entnehmen.