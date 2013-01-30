Sukhoi liefert weitere Su-34 Bomber aus

Ende Dezember 2012 hat Sukhoi fünf weitere Su-34 Angriffsflugzeuge an die russischen Luftstreitkräfte übergeben.

Die strategischen Angriffsflugzeuge wurden am 25. Dezember vom Sukhoi Werk V.P.Chkalov in Novosibirsk nach Woronesch überflogen. Die Maschinen wurden Ende 2008 bestellt, ein weiterer Grossauftrag für diesen mittelschweren Langstreckenbomber wurde im März 2012 an KNAAPO vergeben. Mit den Maschinen will Russland bis im Jahr 2020 ihre Su-24 Fencer ablösen. Bei der Su-34 handelt es sich um ein Angriffsflugzeug, das bei jedem Wetter als Jagdbomber eingesetzt werden kann. Sukhoi spricht bei dem Su-34 von einem Flugzeug der Generation 4+, hiermit unterstreicht der russische Flugzeugbauer die hervorragenden Fähigkeiten der Su-34. Die Kampfjets sind mit einem modernen Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und verfügen über zwei effiziente Triebwerke, die über eine elektronische Triebwerksteuerung kontrolliert werden. Die Reichweite der Maschine wird mit 4.000 Kilometern angegeben.