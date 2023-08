Sukhoi Su-30 in Indien abgestürzt

Ein Kampjet der indischen Luftwaffe vom Typ Sukhoi Su-30 ist heute Dienstag, den 13. Dezember 2011, in Indien abgestürzt. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Der Kampfjet aus russischer Entwicklung stürzte in der Nähe der Basis Lohegaon ab. Bei der Unfallmaschine handelt es sich um eine Su-30 MKI Maschine. Der Doppelsitzer startete auf dem Luftwaffenstützpunkt Lohegaon und befand sich nach Angaben der indischen Luftwaffe auf einem regulären Trainingsflug. Der Absturz ereignete sich nach einer Flugzeit von 25 Minuten, nachdem die Piloten ein technisches Problem festgestellt haben. Die Besatzung entschied sich über unbewohntem Gebiet den Kampfjet per Schleudersitz zu verlassen, beide Piloten überlebten den Notausstieg unverletzt. Die russischen Schleudersitze gelten als sehr sicher und versagen selbst in kritischen Ausstiegsphasen praktisch nie. Seit der Einführung im Jahre 1997 hat Indiens Luftwaffe drei Su-30 Kampfjets verloren.