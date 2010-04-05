Suchois für Vietnam

Der asiatische Staat hat sich entschieden, zwölf weitere Suchoi Su-30MK2 Flanker aus Russland zu beschaffen.

Vietnam betreibt bereits 18 Su-27, Su-30 Kampfjets und hat weitere acht Maschinen in den Bestellbüchern bei KNAAPO. Kürzlich hat Vietnam einen Folgeauftrag für zwölf weitere Su-30MK2 bei dem russischen Flugzeugproduzenten aufgegeben. Die maschinen werden voraussichtlich 2011 und 2012 an die Luftstreitkräften Vietnams geliefert. Bei dem Su-30MK2 handelt es sich um ein zweisitziges Jagdflugzeug der Spitzenklasse.