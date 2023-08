Su-27 stürzt während Air Show ab

Eine Suchoi Su-27 Flanker stürzte während einer Air Show in Radom in ein Waldgebiet ab, die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

An einer Air Show in Radom, das rund 100 Kilometer südlich von Warschau in Polen liegt, stürzte gestern Sonntag, dem 30. August, ein doppelsitziger Su-27 Flanker ab. Das Kampfflugzeug der weissrussischen Luftwaffe konnte durch die Piloten während eines Abschwunges nicht mehr abgefangen werden und stürzte in ein Waldgebiet. Die beiden Flugzeugführer kamen bei dem Unglück ums Leben.