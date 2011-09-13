Strukturschwäche bei F-35 Lightning II

Lockheed Martin hat bei einem Strukturteil aus Aluminium eine Materialschwäche entdeckt, das Bauteil von Alcoa muss neu entwickelt werden und bei den ersten 64 Flugzeugen ausgewechselt werden.

Das Aluminiumrippenteil ist in die F-35A und F-35B eingebaut. Das Teil entpuppte sich während den Strukturtests als zu schwach und muss verbessert werden. Die fehlbare Aluminiumverbindungsrippe wird im Bereich des Flügelübergangs zum Vorderrumpf eingesetzt und von Alcoa produziert. Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Strukturproblem in einer tragenden Aluminiumstruktur festgestellt wurde. Die Flotte musste nicht gegroundet werden. Die Ingenieure von Lockheed Martin hatten mit dem Ausfall des Bauteils gerechnet, er trat jedoch später als geplant auf.