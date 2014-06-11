Spanischer Eurofighter abgestürzt

Ein Eurofighter der spanischen Luftwaffe ist am Montag, den 9. Juni 2014, in Südspanien abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag bei der Rückkehr nach einem regulären Übungsflug. Der moderne Kampfjet stürzte während des Landeanfluges auf den Luftwaffenstützpunkt Morón de la Frontera ab. Der dreißig jährige Pilot ist bei dem Unglück ums Leben gekommen. Hauptmann Carrascosa hatte auf dem Eurofighter Typhoon bereits mehr als 600 Flugstunden absolviert und galt als erfahrener Eurofighter Typhoon Pilot. Warum der Jet während der Landung verunfallte, ist Gegenstand einer Flugunfalluntersuchung. Spanien hat seit 2005 bereits drei Eurofighter Typhoon bei Abstürzen verloren.