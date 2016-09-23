Spanien übernimmt NH90 Hubschrauber

Airbus Helicopters NH90 Spanien (Foto: Airbus Helicopters)

Die spanischen Heeresluftstreitkräfte (FAMET) konnten am 14. September 2016 offiziell ihre ersten beiden NH90 Hubschrauber übernehmen.

Die feierliche Übergabe fand auf der Coronel Maté Air Base in Colmenar Viejo statt. Die NH90 Helikopter werden in Spanien als HT-29 Caimans bezeichnet. Spanien hat bei Airbus Helicopters insgesamt 22 Caimans gekauft, diese sollen bis 2021 ausgeliefert werden. Spanien konnte einen dritten NH90 bereits Anfang September übernehmen, dieser wurde nach Agoncillo überflogen, wo er für die Ausbildung verwendet wird. Zwei weitere Maschinen sollen bis Ende Jahr folgen.

Der NH90 ist ein mittelschwerer Mehrzweckhubschrauber aus europäischer Fertigung. Der Hubschrauber wird durch zwei Turbinen angetrieben und ist zum größten Teil aus modernsten Verbundwerkstoffen aufgebaut. Der NH90 ist mit einem Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet. Die Montage der taktischen Transporthubschrauber findet bei Airbus Helicopters im spanischen Endfertigungswerk Albacete statt, dieses wurde im Jahr 2007 eröffnet. Im Werk Albacete wird auch die Bugsektion des NH90 produziert.