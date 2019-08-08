Slowakei kauft F-16V Viper

F-16V Viper first flight (Foto: Lockheed Martin)

Die Slowakei wird ihre MiG-29 durch neue F-16V Viper aus dem Block 70 ersetzen, das Land hat bei Lockheed Martin vierzehn F-16V gekauft.

Die vierzehn F-16V werden im Lockheed Martin Werk Greenville, South Carolina gebaut. Der Auftrag wurde über das US-amerikanische Verteidigungsministerium eingefädelt und entspricht einem Wert von 800 Millionen US Dollar. Die F-16V werden bis Januar 2024 gebaut. Bei der F-16V Viper handelt es sich um die modernste Version der F-16 Fighting Falcon.

Drei Fragen an Capt. Robert Kühni

FW: Kann sich die Viper wirklich mit Waffensystemen der neusten Generation messen?

RK: Die Hauptkonstruktionsmerkmale der F-16 Fighting Falcon stammen aus den 1970er Jahren. Das Flugzeug wurde ständig weiterentwickelt und kann sich auch heute noch mit den weltbesten Kampfjets messen.

FW: Was ist das Erfolgsrezept dieser Konstruktion?

RK: Die F-16 ist ein relativ kleiner Fighter, der über vierzig Jahre hinweg fast beliebig ausgebaut und verbessert werden konnte. Der Konstruktion kommt zu Gute, dass die Mikroelektronik immer kleiner und leistungsfähiger wurde und die Triebwerke leisten heute bei gleicher Größe und kleinerem Gewicht ebenfalls viel mehr als noch vor vierzig Jahren, unterstützend kommt dazu, dass der Treibstoffverbrauch erheblich gesenkt werden konnte. Diese drei Hauptfaktoren führten zu der unglaublich langen Marktverweildauer der Fighting Falcon.

FW: Hat die F-16V Viper weiter Chancen am Exportmarkt?

RK: Mit mehr als 4.500 verkauften Jets ist die F-16 der unbestrittene Marktführer bei den modernen Kampfflugzeugen von heute. Wenn Lockheed Martin bei der F-16V eine weise Preispolitik fährt, dann sage ich der F-16 Fighting Falcon weitere Exportaufträge voraus, falls der Kaufpreis nicht attraktiv genug ist, dann wird der Marktzyklus bei der F-16 am Ende sein.