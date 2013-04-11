Skyhawks aus Neuseeland über den USA
11.04.2013 BGRO
Draken International aus den Vereinigten Staaten kaufte im Sommer 2012 von Neuseeland acht A-4K Skyhawk Kampfflugzeuge, die Maschinen sind nun vermehrt über den USA anzutreffen.Neben den acht A-4K Skyhawk hat die Dienstleistungsunternehmung Draken International im Juli 2012 auch neun Aermacchi MB-339 von der neuseeländischen Luftwaffe abgekauft. Die A-4K Skyhawk Kampfjets und die MB-339 Trainingsflugzeuge werden nun hauptsächlich als Zieldarsteller bei Luftkampfübungen der US Air Force und US Navy verwendet.