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Skyhawks aus Neuseeland über den USA

11.04.2013 BGRO
Draken_SkyHawk_400

Draken International aus den Vereinigten Staaten kaufte im Sommer 2012 von Neuseeland acht A-4K Skyhawk Kampfflugzeuge, die Maschinen sind nun vermehrt über den USA anzutreffen.

Neben den acht A-4K Skyhawk hat die Dienstleistungsunternehmung Draken International im Juli 2012 auch neun Aermacchi MB-339 von der neuseeländischen Luftwaffe abgekauft. Die A-4K Skyhawk Kampfjets und die MB-339 Trainingsflugzeuge werden nun hauptsächlich als Zieldarsteller bei Luftkampfübungen der US Air Force und US Navy verwendet.
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