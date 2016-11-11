Singapur kauft H225M Hubschrauber

HForce Waffensystem H225M (Foto: Airbus Helicopters)

Der Stadtstaat Singapur hat bei Airbus Helicopters eine Vereinbarung für die Beschaffung von H225M Caracal Helikopter unterzeichnet, über die Menge hat sich der Hersteller nicht geäussert.

Singapur wird die H225M Caracal für viele verschiedene Aufgaben benutzen und damit die bestehende Super Puma Flotte ergänzen oder ersetzen. Die Republic of Singapore Air Force (RSAF) betreibt seit dreissig Jahren Hubschrauber aus der Super Puma Familie. Singapur wird beim H225M Caracal Helikopter zum achten Kunden, bei folgenden Länder steht der H225M bereits im Einsatz: Frankreich, Brasilien, Mexiko, Malaysia, Indonesien, Thailand und Kuwait.