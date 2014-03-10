Singapur bestellt Airbus A330 MRTT Tankflugzeuge

Singapur hat bei Airbus Military sechs A330 MRTT (Multirole Tanker Transport) Flugzeuge in Auftrag gegeben.

Singapur wird mit diesem Auftrag zum fünften Kunden des A330 MRTT Tankflugzeuges. Alle sechs Flugzeuge sind für die Republic of Singapore Air Force (RSAF) bestimmt und werden die vier Boeing KC-135R Tankflugzeuge ersetzen. Singapur wird mit dieser Bestellung zum fünften A330 MRTT Kunden, Indien befindet sich immer noch in den Verkaufsverhandlungen für bis zu sechs A330 MRTT, zu einem Abschluss ist es jedoch noch nicht gekommen. Den A330 MRTT wird bereits in Grossbritannien, den Emiraten, Saudi Arabien und Australien eingesetzt.