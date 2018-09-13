Singapur übernimmt ersten A330 MRTT

Republic of Singapore Air Force A330 Multirole Tanker Transport (Foto: Airbus)

Mitte August konnten die Luftstreitkräfte von Singapur ihren ersten Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT) übernehmen.

Das neue Flugzeug hatte am 1. September 2018 während den Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Republic of Singapore Air Force (RSAF) seinen publikumswirksamen Erstauftritt. Singapur hat bei Airbus im März 2014 sechs A330 MRTT Flugzeuge in Auftrag gegeben, das erste Flugzeug wurde Mitte August nun ausgeliefert. Alle sechs Flugzeuge sind für die Republic of Singapore Air Force (RSAF) bestimmt und werden die vier Boeing KC-135R Tankflugzeuge ersetzen.

Der Airbus A330 MRTT basiert auf dem Airbus A330-200 Verkehrsflugzeug und wird in Toulouse gebaut. Zum Tanker umgebaut werden die A330 in Getafe bei Madrid. Das Mehrrollenflugzeug kann bis zu 111 Tonnen Treibstoff aufnehmen oder bis zu 266 Passagiere transportieren. Flugzeuge können sowohl über einen Tankausleger oder über Schlauchsysteme betankt werden.

Bislang haben sich elf Länder für den A330 MRTT entschieden, Airbus hat bereits 29 Flugzeuge von 57 bestellten Einheiten ausgeliefert.